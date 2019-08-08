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FACUA insta a Sanidad de Canarias a que solucione las deficiencias de la flota de ambulancias

Los vehículos se encuentran en unas condiciones que no garantizan la prestación de un servicio adecuado y pueden provocar riesgo para los usuarios.

FACUA.org
Canarias-08/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de las Islas Canarias para instarle a que solucione las deficiencias que presenta la flota de ambulancias.

La asociación, a través de su delegación terrtorial en las islas, ha tenido c

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