FACUA insta a Sanidad de Canarias a que solucione las deficiencias de la flota de ambulancias
Los vehículos se encuentran en unas condiciones que no garantizan la prestación de un servicio adecuado y pueden provocar riesgo para los usuarios.
FACUA.org
Canarias-08/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de las Islas Canarias para instarle a que solucione las deficiencias que presenta la flota de ambulancias.
La asociación, a través de su delegación terrtorial en las islas, ha tenido c