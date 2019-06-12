FACUA insta a Sanidad de Cantabria a construir helipuertos en los principales hospitales de la comunidad
La falta de estas instalaciones provoca que los helicópteros sanitarios deban aterrizar en el aeropuerto, con el tiempo de traslado extra que conlleva.
FACUA.org
Cantabria-12/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Cantabria para instarle a iniciar la construcción de helipuertos en los principales hospitales públicos de la comunidad, para así mejorar los tiempos de traslado en los desplazamientos en