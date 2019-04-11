FACUA insta a Sanidad de Extremadura a que solucione las deficiencias del Hospital Virgen de la Montaña
La plataforma critica que detrás de los mensajes alarmistas sobre el alto número de pacientes en espera se esconde la intención de beneficiar al sector privado.
FACUA.org
Extremadura-11/04/2019
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Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura para instarle a que solucione las deficiencias del Hospital Virgen de la Montaña y garantice el buen funcionamiento de todos los centros hospitalarios de la comun