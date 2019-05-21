Nuestras acciones

FACUA insta al Ayuntamiento de Laviana a que se reparen las tolvas de carbón para evitar desprendimientos

La asociación ha tenido conocimiento de que el mal estado de las estructuras puede provocar que caigan cascotes y dañen la vía pública y a los ciudadanos que transiten por ella.

FACUA.org
Asturias-21/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Laviana, en Asturias, para solicitarle que tome las medidas necesarias para que se reparen las tolvas de carbón situadas a la entrada del municipio, con el fin de evitar desprendimientos que puedan ocasionar daños

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos