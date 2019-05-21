FACUA insta al Ayuntamiento de Laviana a que se reparen las tolvas de carbón para evitar desprendimientos
La asociación ha tenido conocimiento de que el mal estado de las estructuras puede provocar que caigan cascotes y dañen la vía pública y a los ciudadanos que transiten por ella.
FACUA.org
Asturias-21/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Laviana, en Asturias, para solicitarle que tome las medidas necesarias para que se reparen las tolvas de carbón situadas a la entrada del municipio, con el fin de evitar desprendimientos que puedan ocasionar daños