FACUA insta al Gobierno a que apruebe el Real Decreto sobre el etiquetado de la procedencia de la leche
La asociación considera positiva la medida, que permitirá a los consumidores tener toda la información disponible a la hora de realizar la compra.
FACUA.org
España-10/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno la aprobación del borrador del Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Se trata de una normativa que adapta lo dispuesto en