FACUA insta al Gobierno a que tome ejemplo de Italia e impida que Ryanair y Wizz Air cobren por el equipaje de mano
La asociación critica la absoluta pasividad del Ministerio de Fomento y la AESA ante una práctica que ya denunció en agosto sin que aún haya recibido ningún tipo de respuesta.
FACUA.org
España-02/11/2018
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