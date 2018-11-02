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FACUA insta al Gobierno a que tome ejemplo de Italia e impida que Ryanair y Wizz Air cobren por el equipaje de mano

La asociación critica la absoluta pasividad del Ministerio de Fomento y la AESA ante una práctica que ya denunció en agosto sin que aún haya recibido ningún tipo de respuesta.

FACUA.org
España-02/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a que tome ejemplo de Italia y prohíba a Ryanair y Wizz Air seguir con su nueva política de cobrar por el equipaje de mano que los pasajeros lleven consigo. El organismo de

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