FACUA insta al Gobierno de Asturias a que actúe para solucionar los problemas de polución del Principado
Según han informado diferentes medios de comunicación, la zona central de la región ha estado varios días en alerta por contaminación debido a los altos niveles de concentración de partículas en suspensión.
FACUA.org
Asturias-11/02/2019
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Imagen: Flickr.com/danielgil (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Asturias para instarle a que tome las medidas necesarias para solucionar los problemas de contaminación que está sufriendo la regi&oacu