FACUA lamenta la autorización del maíz transgénico MON-863 pese al estudio que revela sus graves efectos en ratas de laboratorio
La Comisión Europea ha levantado la prohibición a la importación del producto de la multinacional Monsanto. Podrá utilizarse para piensos animales, no para alimentación humana ni su cultivo.
FACUA.org
España-09/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) lamenta que la Comisión Europea haya autorizado la importación para piensos animales del maíz transgénico MON-863, de la multinacional estadounidense Monsanto, después de que la justicia alemana revel