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FACUA lamenta la falta de rigor de Emasagra en las críticas a su estudio sobre las tarifas del suministro de agua en España

Dice ahora que el informe de la asociación es "erróneo" cuando la propia empresa le reconoció que sus tarifas han subido hasta un 22,9%.

FACUA.org
Granada-16/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la falta de rigor de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada (Emasagra) en las críticas que ha vertido a su estudio sobre las tarifas del suministro de agua en veintiocho ciudades españolas.

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