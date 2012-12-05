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FACUA lamenta la falta de transparencia de La Caixa ante los fallos en los cajeros de Cajasol

La asociación está recibiendo quejas de clientes de la antigua caja andaluza, que no pueden acceder a consultas como últimos movimientos o saldo.

FACUA.org
Andalucía-05/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta la falta de transparencia de La Caixa ante los fallos se están produciendo en los cajeros automáticos de Cajasol con motivo del proceso de integración de ambas entidades.

La asociación ha podido comprobar las quejas qu

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