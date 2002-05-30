FACUA lamenta la pasividad de las autoridades sanitarias ante la 'caza de niños' de la industria tabaquera
Demanda a las administraciones que dejen de echar balones fuera a la espera de una regulación a nivel europeo y tomen medidas para prohibir la publicidad del tabaco.
FACUA.org
España-30/05/2002
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