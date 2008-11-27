FACUA lamenta que Bruselas haya tenido que llevar a España al TUE ante su permisividad con las irregularidades de las televisiones
Demanda al ministro de Industria medidas de control que se ciñan realmente a los parámetros establecidos en la normativa comunitaria.
FACUA.org
España-27/11/2008
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