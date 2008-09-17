FACUA lamenta que el Ministerio de Sanidad y Consumo minusvalore sus denuncias por la venta de juguetes expandibles peligrosos
El Ministerio asegura que FACUA sólo "ha recogido información de productos que ya están en la red de alertas", pero en realidad sólo 4 de los 14 juguetes denunciados aparecen en ella.
FACUA.org
España-17/09/2008
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