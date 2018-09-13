Nuestras acciones

FACUA lamenta que la Eurocámara haya aprobado la directiva mordaza sobre derechos de autor

La asociación muestra su oposición una vez más a una normativa que prevé la la censura automática de publicaciones en internet y alerta de que su aprobación definitiva está cada vez más cerca.

FACUA.org
Internacional-13/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción lamenta que la Eurocámara haya dado un paso más en la aprobación definitiva de la directiva mordaza sobre derechos de autor, que ha sido debatida estos días en el Parlamento Europeo. La asociación advierte una vez más q

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos