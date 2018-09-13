FACUA lamenta que la Eurocámara haya aprobado la directiva mordaza sobre derechos de autor
La asociación muestra su oposición una vez más a una normativa que prevé la la censura automática de publicaciones en internet y alerta de que su aprobación definitiva está cada vez más cerca.
FACUA.org
Internacional-13/09/2018
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