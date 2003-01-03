FACUA lamenta que los cambios a la Ley del Comercio Interior de Andalucía eliminarán el doble etiquetado en las rebajas
En vigor desde el 29 de diciembre, las modificaciones en la Ley de 1996 se han realizado de espaldas a las federaciones de consumidores.
FACUA.org
España-03/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que en las rebajas que comenzarán el próximo 7 de enero los consumidores andaluces pueden encontrarse con la sorpresa de que muchos establecimientos dejen de incluir el doble etiquet