FACUA lamenta que tras casi quince años, España siga sin controlar el cumplimiento de la Directiva de 'televisión sin fronteras'
Espera que el ministro de Industria, Turismo y Comercio garantice las medidas para acabar con la saturación publicitaria y la continua emisión de anuncios engañosos en televisión.
FACUA.org
España-06/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que tras casi quince años de vigencia, España siga sin controlar eficazmente el cumplimiento por parte de las cadenas de la Directiva de televisión sin fronteras.
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