FACUA llama a la lucha contra la 'mentira masIVA' del Gobierno con una huelga de consumo el 19J
También pide a los ciudadanos que salgan a la calle para acudir a las manifestaciones que están convocando numerosos colectivos ciudadanos, a los que FACUA se suma.
FACUA.org
España-18/07/2012
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Bajo el lema Lucha contra la mentira masIVA, FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a los ciudadanos a que este jueves 19 de julio contesten con una huelga de consumo a la injusta, insolidaria agresión que comete contra ellos el Gobierno con la subida del Impuest