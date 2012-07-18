Nuestras acciones#mentiramasIVA

FACUA llama a la lucha contra la 'mentira masIVA' del Gobierno con una huelga de consumo el 19J

También pide a los ciudadanos que salgan a la calle para acudir a las manifestaciones que están convocando numerosos colectivos ciudadanos, a los que FACUA se suma.

FACUA.org
España-18/07/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Bajo el lema Lucha contra la mentira masIVA, FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a los ciudadanos a que este jueves 19 de julio contesten con una huelga de consumo a la injusta, insolidaria agresión que comete contra ellos el Gobierno con la subida del Impuest

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos