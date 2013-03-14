Nuestras accionesReclama a Gobierno y CCAA que dejen de mirar hacia otro lado ante los fraudes masivos

FACUA llama a la 'Lucha contra los abusos' en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

Con motivo del 15 de marzo, lanza la guía 'Te enseñamos cómo reclamar'. FACUA acaba de superar los 100.000 socios en toda España.

FACUA.org
España-14/03/2013
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Ante la conmemoración este 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, FACUA-Consumidores en Acción llama a ciudadanos y gobiernos a la Lucha contra los abusos.

FACUA, que acaba de superar los 100.000 socios, saldrá a la calle en di

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