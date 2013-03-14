FACUA llama a la 'Lucha contra los abusos' en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Con motivo del 15 de marzo, lanza la guía 'Te enseñamos cómo reclamar'. FACUA acaba de superar los 100.000 socios en toda España.
FACUA.org
España-14/03/2013
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