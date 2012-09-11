FACUA llama a la movilización el 15S para responder a las agresiones del Gobierno con el recorte de todo tipo de derechos
Marian Díaz, de FACUA, ha intervenido en la rueda de prensa de la Cumbre Social.
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España-11/09/2012
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Marian Díaz, a la derecha, ha intervenido en la rueda de prensa de la Cumbre Social.
FACUA-Consumidores en Acción llama a la movilización el sábado 15 de septiembre en Madrid para responder a las agresiones del Gobierno a los ciudadanos mediante el recorte de todo tipo de derechos sociales y económicos para favorecer al poder financiero y otros sectore