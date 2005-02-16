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FACUA llama a los ciudadanos a que participen en el Referéndum del 20 de febrero

La Federación lamenta que la Constitución Europea da a los consumidores niveles de protección inferiores a los de la Carta Magna Española.

FACUA.org
España-16/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) hace un llamamiento a la participación en el Referéndum sobre la Constitución Europea que tendrá lugar el próximo 20 de febrero.

FACUA, que ha decidido no fomentar ninguna opción de vot

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