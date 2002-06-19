FACUA llama a los consumidores a que conviertan la jornada de Huelga General en un 'Día Sin Compras'
La Federación está distribuyendo 300.000 octavillas en las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
España-19/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) hace un llamamiento a los consumidores a que conviertan la jornada del 20 de junio en un Día Sin Compras. «El 20 de junio, sé solidario con todos los trabadores en huelga y no compres nada»,