FACUA lleva a los tribunales a Iberia, Spanair y Air Europa por incrementar los precios de sus billetes con cargos por emisión ilegales
La demanda ha sido interpuesta como consecuencia de la pasividad del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, que todavía no ha dado respuesta a las denuncias presentadas por FACUA en mayo de 2004.
FACUA.org
España-17/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una demanda judicial en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid contra las tres principales compañías aéreas que operan en España, Iberia, Spanair y Air Europa, por incrementar los precios de su