FACUA logra que Generali asuma los 40.000 euros de un seguro de vida: decía que estaba anulado por impago
La asociación presentó una reclamación en nombre de una socia de Sevilla, ya que cuando falleció su hija la póliza contratada por ésta en 2009 aparecía en vigor en el Registro de Seguros de Fallecimiento.
FACUA.org
Sevilla-20/10/2017
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La compañía aseguradora Generali ha accedido a abonar a una socia de FACUA Sevilla los 40.000 euros de capital previsto en caso de fallecimiento en el seguro de vida contratado por su hija, tras la reclamación presentada en su nombre por la asociación.
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