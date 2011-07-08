FACUA Madrid aconseja sobre los derechos de los consumidores a la hora de contratar un viaje o paquete turístico
Con la llegada del periodo vacacional se incrementan las reclamaciones contra las agencias de viajes y los operadores aéreos.
FACUA.org
Madrid-08/07/2011
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FACUA Madrid recomienda a los usuarios que pidan la mayor información posible cuando contraten un viaje o paquete turístico. Además, la Ley establece el derecho de los consumidores de conocer el precio final completo de su viaje aunque esté o no desglosado.