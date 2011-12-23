FACUA Madrid alerta a los consumidores sobre los productos navideños denominados 'sin azúcares'
Tal afirmación induce a error debido a que sólo podría utilizarse en aquellos alimentos que no se han añadido ni monosacárido, disacárido o ninguna propiedad edulcorante.
FACUA.org
Madrid-23/12/2011
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FACUA Madrid advierte sobre el consumo de determinados alimentos que aparecen etiquetados con el nombre de bajo contenido en azúcares o sin azúcares añadidos, debido a que los consumidores pueden percibirlos como productos que poseen una ventaja nutricional frente a los que s