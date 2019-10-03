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FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica dental StopDent

La asociación recuerda a los usuarios que estén abonando los tratamientos mediante préstamos vinculados, que tienen derecho a paralizar el pago y exigir la devolución de la totalidad o una parte, según el caso.

FACUA.org
Madrid-03/10/2019
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FACUA Madrid alerta del cierre repentino de la clínica dental StopDent, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.

La asociación recuerda a los afectados que estén pagando los tra

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