FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores
Madrid en Pie ha incorporado a su programa 27 de las 30 reivindicaciones planteadas por la asociación, Más Madrid, 11 y PSOE, 9.
FACUA.org
Madrid-21/05/2019
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El próximo domingo 26 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. | Imagen: enfermeriatv.es
FACUA Madrid ha llevado a cabo un análisis de los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores de los seis principales partidos que aspiran a gobernar en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 26 de mayo.
Tras enviar a todas las candidatura