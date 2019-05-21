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FACUA Madrid analiza los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores

Madrid en Pie ha incorporado a su programa 27 de las 30 reivindicaciones planteadas por la asociación, Más Madrid, 11 y PSOE, 9.

FACUA.org
Madrid-21/05/2019
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FACUA Madrid ha llevado a cabo un análisis de los compromisos electorales en materia de protección de los consumidores de los seis principales partidos que aspiran a gobernar en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 26 de mayo.

Tras enviar a todas las candidatura

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