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FACUA Madrid aprecia la consecución de la capital como Ciudad por el Comercio Justo

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en mayo de 2008 la resolución a favor de esta alternativa.

FACUA.org
Madrid-03/06/2011
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FACUA Madrid valora positivamente el acuerdo unitario de PP, PSOE e IU que ha permitido conseguir los objetivos marcados por el programa Ciudad por el Comercio Justo, tras más de tres años de trabajo.

El Instituto Municipal de Consumo ha sido el motor de e

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