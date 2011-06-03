FACUA Madrid aprecia la consecución de la capital como Ciudad por el Comercio Justo
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en mayo de 2008 la resolución a favor de esta alternativa.
FACUA.org
Madrid-03/06/2011
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