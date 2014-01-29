Nuestras accionesTras la desestimación del recurso de reposición por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

FACUA Madrid celebra la suspensión de la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid

El presidente de la asociación, Jesús Vela, alerta de que el problema "no está totalmente solucionado" y llama a los consumidores madrileños a estar vigilantes ante las políticas privatizadoras.

FACUA.org
Madrid-29/01/2014
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FACUA Madrid felicita a todos los ciudadanos y profesionales sanitarios que durante estos dos últimos años han venido manifestando su rechazo a las pretensiones del Gobierno de la Comunidad de privatizar seis hospitales de la red pública madrileña.

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