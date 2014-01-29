FACUA Madrid celebra la suspensión de la privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid
El presidente de la asociación, Jesús Vela, alerta de que el problema "no está totalmente solucionado" y llama a los consumidores madrileños a estar vigilantes ante las políticas privatizadoras.
FACUA.org
Madrid-29/01/2014
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FACUA Madrid felicita a todos los ciudadanos y profesionales sanitarios que durante estos dos últimos años han venido manifestando su rechazo a las pretensiones del Gobierno de la Comunidad de privatizar seis hospitales de la red pública madrileña.
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