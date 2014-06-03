FACUA Madrid celebra que el TC declare inconstitucional el 'euro por receta'
El alto tribunal considera que la tasa invade competencias estatales. La medida estaba suspendida temporalmente desde el pasado mes de enero.
FACUA.org
Madrid-03/06/2014
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FACUA Madrid celebra que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado este 3 de junio la inconstitucionalidad del euro por receta en Madrid aplicado por el Gobierno autonómico. El alto tribunal considera que la medida invade competencias exclusivas del Gobierno central y que incre