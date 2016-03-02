FACUA Madrid celebra su 9ª Asamblea General de socios
Los asistentes han elegido la nueva Junta Directiva para los siguientes cuatro años y han aprobado el balance económico de 2015 así como la propuesta de actividades y presupuesto para 2016.
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Madrid-02/03/2016
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En la imagen, de izquierda a derecha, Marian Díaz, Daniel Rubio, Zoe Dotel y Paco Sánchez, miembros de la directiva de FACUA Madrid, durante la Asamblea. | Imagen: FACUA Madrid.
FACUA Madrid ha celebrado este martes día 1 de marzo su 9ª Asamblea General de socios. El acto tuvo lugar a las 18.00 horas en el Hotel Catalonia Puerta del Sol.
En ella, los socios eligieron la nueva Junta Directiva, en la cual Daniel Rubio García y Paco S&aac