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FACUA Madrid celebra su 9ª Asamblea General de socios

Los asistentes han elegido la nueva Junta Directiva para los siguientes cuatro años y han aprobado el balance económico de 2015 así como la propuesta de actividades y presupuesto para 2016.

FACUA.org
Madrid-02/03/2016
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FACUA Madrid ha celebrado este martes día 1 de marzo su 9ª Asamblea General de socios. El acto tuvo lugar a las 18.00 horas en el Hotel Catalonia Puerta del Sol.

En ella, los socios eligieron la nueva Junta Directiva, en la cual Daniel Rubio García y Paco S&aac

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