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FACUA Madrid considera un ataque al transporte público el adelanto de la hora de cierre del Metro

Establecer el cese del servicio a las 00:00 horas de la noche los días laborables supone un grave perjucio especialmente para quienes usen este medio para ir a trabajar en turno de noche.

FACUA.org
Madrid-21/06/2012
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FACUA Madrid rechaza la medida anunciada por el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pablo Calvero, de adelantar la hora de cierre del Metro a las 00:00 horas de la noche de lunes a jueves.

La asociación considera que se trata de un

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