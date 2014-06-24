FACUA Madrid considera un nuevo ataque al transporte público suprimir nueve líneas en domingos y festivos
La asociación señala que cada vez más se está precarizando la utilización de este medio de transporte.
FACUA.org
Madrid-24/06/2014
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FACUA Madrid rechaza la decisión del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid de eliminar líneas completas en domingos y festivos.
La medida que se aprobará el 13 de julio, plantea hacer desaparecer nueve lí