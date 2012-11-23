FACUA Madrid critica el incremento desproporcionado del IBI durante esta última década
La asociación considera inaceptable la subida del valor catastral de las viviendas de la Comunidad de Madrid y pide la eliminación de las tasas de basura puesto que considera que ya está incluida en este impuesto.
FACUA.org
Madrid-23/11/2012
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FACUA Madrid critica el incremento en la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas de la Comunidad de Madrid durante estos últimos diez años, el cuál ha llegado a superar el 222%.
Por lo tanto, son muchos los usuarios madrileños los que han