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FACUA Madrid critica la desproporcionada subida del billete sencillo de metro y autobús

Entiende que estas tarifas, si bien deben ser disuasorias y servir para sufragar el conjunto del sistema, deben incrementar sus importes de manera progresiva.

FACUA.org
Madrid-08/08/2011
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FACUA Madrid critica la desproporcionada subida de las tarifas del billete sencillo de Metro, Metro Ligero y autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) propuesta el 29 de julio por el Consorcio de Transportes de Madrid consistente en aumentar de 1 euro a 1,50 euros

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