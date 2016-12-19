FACUA Madrid denuncia a un aparcamiento de Ópera que impone una estancia mínima para anular multas de APR
El recinto, gestionado por la empresa Bonoparking, obliga a los usuarios a abonar al menos una hora de estacionamiento para poder salir sin ser sancionados.
FACUA.org
Madrid-19/12/2016
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FACUA Madrid ha denunciado al aparcamiento privado ubicado en la Cuesta de San Vicente, dentro del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ópera de la capital, por imponer el cobro de una estancia mínima de una hora como condición para tramitar la anulación de la