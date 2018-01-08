FACUA Madrid denuncia el caos en la renovación de tarjetas del Consorcio de Transportes de la Comunidad
El organismo público no informó a los usuarios de que debían activar el título para poder usarlo tras la recarga. Los afectados han tenido que esperar largas colas en las oficinas habilitadas para ello.
FACUA.org
Madrid-08/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Estación de Moncloa, Madrid. | Imagen: crtm.es
FACUA Madrid denuncia el caos producido en la renovación de las tarjetas anuales del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. El organismo de transportes envió en noviembre una comunicación a los usuarios donde explicaba cómo ingresar el dinero para