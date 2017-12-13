FACUA Madrid denuncia el colapso en el servicio de urgencias en el hospital La Paz de la capital
La asociación señala que los continuos recortes en la sanidad pública madrileña merman la atención al usuario e insta a la consejería a realizar ya las ampliaciones prometidas.
FACUA.org
Madrid-13/12/2017
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FACUA Madrid viene denunciando el continuo deterioro en la sanidad pública madrileña. | Imagen: eldiario.es (CC BY-SA 3.0).
FACUA Madrid considera extraordinariamente preocupante el colapso sufrido el pasado lunes 11 de diciembre en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz, en el que se puso de manifiesto que los continuos recortes merman claramente la atención al usuario.
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