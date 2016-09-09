Nuestras accionesAprobado un nuevo Plan de Accesbilidad para la Comunidad

FACUA Madrid denuncia que 83 estaciones de la red de Metro seguirán contando con barreras arquitectónicas

La asociación reclama al gobierno de la Comunidad que establezca como objetivo prioritario la remodelación de todas las líneas y su adaptación para las personas discapacitadas.

FACUA.org
Madrid-09/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Metro de Madrid seguirá siendo inaccesible para las personas con discapacidad física pese al Plan de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid aprobado recientemente con el objetivo de dotar de diferentes mejoras el servicio de transpor

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