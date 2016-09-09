FACUA Madrid denuncia que 83 estaciones de la red de Metro seguirán contando con barreras arquitectónicas
La asociación reclama al gobierno de la Comunidad que establezca como objetivo prioritario la remodelación de todas las líneas y su adaptación para las personas discapacitadas.
FACUA.org
Madrid-09/09/2016
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