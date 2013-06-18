FACUA Madrid exige al Gobierno autonómico que aclare la situación del Plan Renove de contadores
La asociación teme que la falta de transparencia y liquidez de la Comunidad de Madrid acabe inflando la factura final del consumidor.
FACUA.org
Madrid-18/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Madrid pide a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Economía y Hacienda que aclare la situación actual del Plan Renove de contadores eléctricos y si van cumplir con el acuerdo de subvención.
La asociación recuerda que el pasado 5 de feb