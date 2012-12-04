Nuestras accionesBolsas de basuras serán inspeccionadas

FACUA Madrid lamenta la validación por parte del Tribunal Supremo de la Ordenanza de Limpieza

La asociación solicita al Ayuntamiento de Madrid, impulsor de la misma, que informe debidamente a los usuarios y los conciencie a través de folletos informativos.

FACUA.org
Madrid-04/12/2012
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FACUA Madrid lamenta la decisión del Tribunal Supremo de avalar la ley de Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos impulsada por la entonces concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella.

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