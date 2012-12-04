FACUA Madrid lamenta la validación por parte del Tribunal Supremo de la Ordenanza de Limpieza
La asociación solicita al Ayuntamiento de Madrid, impulsor de la misma, que informe debidamente a los usuarios y los conciencie a través de folletos informativos.
FACUA.org
Madrid-04/12/2012
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FACUA Madrid lamenta la decisión del Tribunal Supremo de avalar la ley de Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos impulsada por la entonces concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella.
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