FACUA Madrid logra que un juez anule una multa a un socio por usar supuestamente el móvil mientras conducía
La empresa encargada del vehículo, Car2Go, identificó erróneamente al conductor como el causante de la infracción, lo que le supuso la pérdida de tres puntos del carnet y una sanción económica de 200 euros.
FACUA.org
Madrid-28/08/2018
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FACUA Madrid ha conseguido que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de la provincia estime el recurso presentado por los servicios jurídicos de la asociación y anule una multa a un usuario de la empresa de alquiler de vehículos Car2Go Iberia S