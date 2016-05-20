Nuestras accionesPrevista para los días 21, 22 y 23 de mayo

FACUA Madrid pide a las administraciones que garanticen la movilidad durante la huelga de Metro

La celebración de eventos deportivos y musicales en la capital durante el fin de semana puede provocar aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad, advierte la asociación.

FACUA.org
Madrid-20/05/2016
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FACUA Madrid pide al Ayuntamiento y Comunidad que coordinen sus actuaciones para que la movilidad y la seguridad y los intereses de los usuarios en este sentido se vean afectados lo menos posible durante la huelga de Metro prevista para los próximos días 21 y 22 de mayo.

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