FACUA Madrid pide a las administraciones que garanticen la movilidad durante la huelga de Metro
La celebración de eventos deportivos y musicales en la capital durante el fin de semana puede provocar aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad, advierte la asociación.
FACUA.org
Madrid-20/05/2016
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FACUA Madrid pide que se garanticen los servicios mínimos y se ofrezca información a los usuarios sobre las alternativas de transporte disponibles durante la huelga de Metro del próximo fin de semana. | Imagen: flickr.com/sharonhahndarlin (CC BY 2.0).
FACUA Madrid pide al Ayuntamiento y Comunidad que coordinen sus actuaciones para que la movilidad y la seguridad y los intereses de los usuarios en este sentido se vean afectados lo menos posible durante la huelga de Metro prevista para los próximos días 21 y 22 de mayo.
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