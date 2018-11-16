FACUA Madrid pide a Sanidad soluciones para el caos generado por los nuevos programas informáticos
La asociación requiere información a la Consejería sobre las medidas que van a adoptar mientras se arreglan los fallos que provocan el Módulo Único de Prescripción y la Historia Clínica Electrónica.
FACUA.org
Madrid-16/11/2018
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FACUA Madrid ha pedido a la Consejería de Sanidad información sobre las soluciones que están adoptando para paliar el caos que se ha generado por el mal funcionamiento de los dos nuevos programas informáticos implementados en el Servicio Madrileño de Salud (Serm