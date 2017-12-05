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FACUA Madrid pide explicaciones tras el fallo en el ascensor del Hospital Universitario de Getafe

La asociación exige transparencia sobre las inversiones que se están realizando para el mantenimiento de las instalaciones y solicita que se lleven a cabo las partidas aprobadas para ello.

FACUA.org
Madrid-05/12/2017
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FACUA Madrid considera extraordinariamente preocupante la caída, del pasado miércoles, del ascensor del Hospital Universitario de Getafe, en el que han resultado herida la celadora que trasladaba a planta a un paciente recién operado de la cadera.

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