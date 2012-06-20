FACUA Madrid rechaza los recortes en el servicio de recogida de basura planteados por Ana Botella
El Ayuntamiento ya planteó no recoger los residuos todos los días en 2010, e impuso una reducción de la plantilla de barrenderos de la ciudad durante el verano de 2011 y la aplicación de diferentes 'tasas especiales'.
FACUA.org
Madrid-20/06/2012
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FACUA Madrid rechaza los posibles recortes en el servicio de recogida diaria de la basura planteados por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para 2013.
La asociación exige al Ayuntamiento de Madrid que mantenga este servicio y que a su vez elimine este tipo de tas