FACUA Madrid rechaza que el Ayuntamiento imponga el servicio de teleasistencia de copago
Lamenta que las personas de la tercera edad vayan a ser una vez más los que sufran estos ataques por parte de las administraciones públicas.
FACUA.org
Madrid-06/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Madrid rechaza el ataque del Ayuntamiento a los pensionistas de la capital que supone la retirada de la ayuda subvencionada a los mayores dependientes del servicio de teleasistencia.
La asociación se opone tajantemente a una resolución que afecta a más de 87.000