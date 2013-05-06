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FACUA Madrid rechaza que el Ayuntamiento imponga el servicio de teleasistencia de copago

Lamenta que las personas de la tercera edad vayan a ser una vez más los que sufran estos ataques por parte de las administraciones públicas.

FACUA.org
Madrid-06/05/2013
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FACUA Madrid rechaza el ataque del Ayuntamiento a los pensionistas de la capital que supone la retirada de la ayuda subvencionada a los mayores dependientes del servicio de teleasistencia.

La asociación se opone tajantemente a una resolución que afecta a más de 87.000

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