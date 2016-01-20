FACUA Madrid reclama a Sanidad que acelere la creación de un órgano de participación de los usuarios
La asociación expone sus reivindicaciones en una reunión con el subdirector de Calidad Asistencial.
FACUA.org
Madrid-20/01/2016
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FACUA Madrid ha vuelto a reclamar este martes a la Consejería de Sanidad que acelere la creación de un órgano de participación de los usuarios de la sanidad madrileña. Daniel Rubio, presidente, y Marian Díaz, secretaria general de la asociac