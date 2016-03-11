FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad que acabe sin demora con las gasolineras desatendidas
La asociación denunció en 2015 ante Consumo e Industria que este tipo de establecimientos vulnera la legislación existente de defensa de los consumidores.
FACUA.org
Madrid-11/03/2016
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FACUA ha denunciado las gasolineras desatendidas por vulnerar la legislación para la defensa de los consumidores ante las 17 comunidades autónomas. | Imagen: flickr.com/philips_newscenter (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad que adopte medidas urgentes para garantizar que se acaban las gasolineras desatendidas en la región, después de que la Asamblea aprobase este jueves por unanimidad una Proposición No de Ley que insta al Ejecutivo a modificar el