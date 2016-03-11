Nuestras accionesTras la aprobación unánime de una Proposición No de Ley por la Asamblea

FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad que acabe sin demora con las gasolineras desatendidas

La asociación denunció en 2015 ante Consumo e Industria que este tipo de establecimientos vulnera la legislación existente de defensa de los consumidores.

FACUA.org
Madrid-11/03/2016
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FACUA Madrid reclama al Gobierno de la Comunidad que adopte medidas urgentes para garantizar que se acaban las gasolineras desatendidas en la región, después de que la Asamblea aprobase este jueves por unanimidad una Proposición No de Ley que insta al Ejecutivo a modificar el

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