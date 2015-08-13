FACUA Madrid solicita a Sanidad que solvente la escasez de camas en las urgencias hospitalarias
La asociación lamenta que una vez más sean los usuarios los que tengan que pagar los continuos recortes de este servicio.
FACUA.org
Madrid-13/08/2015
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FACUA Madrid lamenta que los usuarios de la sanidad pública paguen las consecuencias de la mala gestión del gobierno regional. | Imagen: Loudista (CC BY-NC 2.0)
FACUA Madrid solicita a la Consejería de Sanidad que solvente la situación de escasez de camas existentes en las Urgencias de los hospitales madrileños debido a que están provocando continuos colapsos en este servicio.
Esta misma situación ha sido denunci